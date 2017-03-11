27 апреля в Пскове выступит Евгений Гришковец

18:01, 11 марта 2017, ПАИ

27 апреля в Пскове с программой «Дредноуты» выступит Евгений Гришковец, сообщается на сайте областной филармонии. Выступление в Большом концертном зале филармонии начнётся в 19:00. Стоимость билетов - от 1 до 2,5 тысяч рублей.

«Это очень важная, этапная для меня работа и, если говорить о моноспектаклях, видимо, последняя. Выше «Дредноутов» мне, я думаю, не шагнуть. Дальше я могу заниматься только мемуаристикой на сцене», – отметил Евгений Гришковец.

«Дредноуты» - это спектакль о самых больших военных кораблях, о событиях Первой мировой, о грандиозной Ютландской битве. Евгений Гришковец рассказывает историю битвы, как мальчик излагает друзьям увлекательную сказку о больших кораблях и морских боях. Гришковец дробит большую историю на крошечные осколки человеческих судеб. Гришковец соединяет в спектакле короткие эпизоды сражений. Причем только те из них, в которых запечатлелась история людского благородства.