В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем

22:29, 11 марта 2017, ПАИ

На телеканале «Культура» 12 марта в рамках цикла программ «Искатели» выйдет фильм «Золото атамана Перекати-поле». Как стало известно Псковскому агентству информации, фильм посвящен псковским легендам времен Гражданской войны – кладу одиозного атамана Булак-Балаховича. Вместе с авторами фильма разобраться в сложных хитросплетениях биографии этого человека и ответить на вопрос, хранятся ли на Псковщине несметные сокровища «батьки», попытался доцент кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Максим Васильев.

«Несколько лет назад в псковских газетах появилась информация, что наконец-то обнаружились следы тайника, в котором спрятано золото деятеля Гражданской войны, атамана С. Н. Булак-Балаховича по прозвищу «Перекати-поле». Сокровища атамана, сражавшегося то на стороне белых, то на стороне красных - и всякий раз с выгодой для себя, искали много десятилетий. И вот долгожданная удача... Но действительно ли на берегу реки Вруда атаман зарыл огромную бочку, доверху наполненную золотом? Или это всего лишь одна из легенд Гражданской? Быть может, это было вовсе не золото? Существует ли вообще клад Балаховича и где искать несметные сокровища атамана Перекати-поле?» - говорится в анонсе к фильму.

Отметим, Станислав Булак-Балахович (1883-1940) - военный и политический деятель эпохи Гражданской войны в России, генерал российской Белой армии и Войска Польского.

С мая по август 1919 года отряд Булак-Балаховича контролировал Псков. По воспоминаниям горожан, атаман не просто лично участвовал в казнях, но и нередко превращал их в публичное театрализованное действо.