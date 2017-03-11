Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»

22:44, 11 марта 2017, ПАИ

Победителем конкурса «Мистер Псков – 2017» стал Никита Тропин. Титул вице-мистера достался Никите Зубкову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса. Победитель получил сертификат на 10 тысяч рублей от клуба Nata Inn, годовой абонемент на посещение аквапарка «Аквполис» и велотренажер за 16 тысяч рублей от магазина «Спортландия».

Напомним, за звание «Мистер Псков» боролись 6 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторами конкурса стали Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.

Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».