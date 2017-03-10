В Великих Луках горел жилой дом на Прудной

09:19, 12 марта 2017, ПАИ

11 марта в Великих Луках произошло возгорание в жилом доме по улице Прудной. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, на месте происшествия работали семь пожарных, использовались три единицы техники.

Кроме того, вчера в Великолукском районе в садоводческом товариществе «Озерное» горел дачный дом. Туда выезжали шестеро пожарных, были задействованы две единицы техники.

Информация о пострадавших и причины случившегося уточняются.