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Происшествия

В Великих Луках горел жилой дом на Прудной

11 марта в Великих Луках произошло возгорание в жилом доме по улице Прудной. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, на месте происшествия работали семь пожарных, использовались три единицы техники.

Кроме того, вчера в Великолукском районе в садоводческом товариществе «Озерное» горел дачный дом. Туда выезжали шестеро пожарных, были задействованы две единицы техники.

Информация о пострадавших и причины случившегося уточняются.

 

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