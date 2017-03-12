Митрополит Евсевий совершил всенощное бдение в Троицком соборе Пскова

09:57, 12 марта 2017, ПАИ

11 марта, во вторую неделю Великого поста, в день святителя Григория Паламы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

На утрене духовенство во главе с владыкой совершило полиелей. Затем, после прочтения Евангелия и пения церковного гимна «Воскресение Христово видевшее», было исполнено песнопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Во время чтения Воскресного канона псковский архипастырь помазывал многочисленных верующих освященным елеем.

В заключение митрополит Евсевий поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы «благодать и милость Божия и покров Пречистой Девы Марии пребывали с каждым богомольцем».