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Общество

Митрополит Евсевий совершил всенощное бдение в Троицком соборе Пскова

11 марта, во вторую неделю Великого поста, в день святителя Григория Паламы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Фото с pskov-eparhiya.ru

На утрене духовенство во главе с владыкой совершило полиелей. Затем, после прочтения Евангелия и пения церковного гимна «Воскресение Христово видевшее», было исполнено песнопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Во время чтения Воскресного канона псковский архипастырь помазывал многочисленных верующих освященным елеем.

Фото с pskov-eparhiya.ru

В заключение митрополит Евсевий поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы «благодать и милость Божия и покров Пречистой Девы Марии пребывали с каждым богомольцем».

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