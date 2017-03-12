Занесенные в книгу Гиннесса баянисты выступят в Пскове

11:25, 12 марта 2017, ПАИ

15 марта в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии выступит липецкое трио баянистов. Как сообщили Псковскому агентству информации в филармонии, концерт дадут музыканты, занесенные в российскую книгу Гиннесса: Заслуженный артист России, лауреат международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Фогтландские дни музыки» Вячеслав Мельник, Виктор Карпий - Заслуженный артист России, лауреат международного конкурса «Кубок мира» и Сергей Ельчанинов.

В программе: М. Глинка, С. Рахманинов, А. Аренский, А. Бородин, Ю. Романов, А. Тимошенко и другие. В концерте примет участие исполнительница русских народных песен, старинных романсов, песен современных отечественных композиторов, Заслуженная артистка РФ Татьяна Игнатьева.

Липецкое трио баянистов – один из ведущих музыкальных коллективов областной филармонии города Липецка. Трио – лауреат Всесоюзной творческой эстафеты (1978, Куба, 1 премия), Второго Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (1979, Ленинград, 2 премия), Второго международного конкурса баяна и аккордеона (1991, Польша, 2 премия), международного конкурса «Citta di Castelfidardo» (Италия, 1997).

В репертуаре ансамбля – сочинения разных стилей и жанров отечественной и зарубежной академической музыки различных эпох и стилей (барокко, классицизм, романтизм, неоклассицизм), произведения композиторов-современников, обработки народной музыки: переложения сочинений Баха, Сибелиуса, Сарасате, Глинки, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова.

Большое место в творчестве музыкантов занимает и оригинальный репертуар: произведения А. Тимошенко, Ю. Романова, В. Черникова, В. Новикова. Кроме того, липецкие музыканты тесно сотрудничают с современными композиторами.

Липецкое трио дало более 6 тысяч концертов в городах России.

Цена билета на концерт составляет от 300 до 500 рублей.