В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности

10:20, 12 марта 2017, ПАИ

11 марта в Великих Луках прошел профилактический рейд в частном жилом секторе города - на улицах Максимовской и Куньинской. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области, особое внимание в ходе рейда уделялось местам проживания пенсионеров.

В ходе рейда были обследованы 6 жилых домов и 4 квартиры. Специалисты проинструктировали 19 человек о мерах пожарной безопасности и распространили два вида памяток.

Сотрудник МЧС зашел в дома пожилых граждан, проверил состояние электрооборудования, газового оборудования и приборов отопления, вручил памятки о правилах пожарной безопасности и напомнил действия в случае возникновения возгорания.