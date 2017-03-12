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Общество

Полиция напомнила псковичам, как нужно поступать с подозрительными предметами

Полиция напоминает псковичам алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, в области нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами.

«Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям, - предупредили в ведомстве. - Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

При обнаружении забытой или бесхозной вещи в общественном транспорте, следует обратиться к пассажирам, находящимся рядом; постараться установить, чья она или кто мог её оставить. Если владелец не установлен, нужно немедленно сообщить о находке водителю.

«Если вы заметили бесхозный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, расспросите соседей. Возможно, он принадлежит им. В противном случае - немедленно обратитесь  в полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом  администрацию, либо дежурного», - рекомендовали в УМВД.

Во всех перечисленных случаях:
- ни в коем случае не стоит вскрывать и не передвигать находку;
- необходимо выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщить об этом в полицию;
- предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их покинуть прилегающую территорию;
- дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

«И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными предметами!» - заключили в ведомстве.

 

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