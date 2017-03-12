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Общество

Полиция продолжает розыск псковички, пропавшей в прошлом году

Полиция разыскивает Татьяну Михайлова 1982 года рождения, уроженку Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото с 60.мвд.рф

Т. Михайлова зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По  месту регистрации не проживает. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. 

Была одета в черную куртку и джинсы, кроссовки.

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят  обратиться  в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону  02.

 

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