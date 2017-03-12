Полиция продолжает розыск псковички, пропавшей в прошлом году

12:02, 12 марта 2017, ПАИ

Полиция разыскивает Татьяну Михайлова 1982 года рождения, уроженку Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Т. Михайлова зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в черную куртку и джинсы, кроссовки.

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.