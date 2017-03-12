Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах

11:42, 12 марта 2017, ПАИ

В России необходимо активнее развивать систему «все включено» для развития внутреннего туризма. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ, которое прошло в Москве в рамках XII Международной туристкой выставки «Интурмаркет», передает ТАСС.

О. Сафонов подчеркнул, что регионам нужно сделать путешествие по России «комфортным, удобным, недорогим» для российских туристов. По его словам, это касается сервисов гостеприимства. Например, необходимо нанимать вежливый персонал и развивать систему «все включено». «Мы прекрасно понимаем, что наши туристы любят эту систему, она пользуется большой популярностью, но, к сожалению, не так много гостиниц функционирует по этой системе», - отметил глава Ростуризма.

Он подчеркнул, что в борьбе за российского туриста возрастает конкуренция. Это связано, в частности, со стабилизацией курса рубля и возвращением Турции на отечественный рынок туристических услуг. Поэтому, по его словам, без соответствующего сервиса регионы будут неконкурентоспособны.

«Это потребует каких-то инвестиций со стороны региона, но инвестиции очень невелики. Они важны с точки зрения создания имиджа региона, как дружественного не только для туристов, но и для жителей региона», - сказал глава Ростуризма, подчеркнув, что вместе с этим повысится информированность, какими богатствами полон этот регион.

Также Олег Сафонов призвал регионы активнее развивать туристическую навигацию. Он уточнил, что работа по ее созданию ведется во многих регионах и в качестве примера привел Подмосковье, где установлены «замечательные знаки, очень яркие и дивные» на русском и иностранных языках. «Хотелось бы, чтобы такие знаки туристской навигации были бы распространены по всей территории нашей страны», - заключил руководитель ведомства.