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Общество

Латвия отказалась от инспекции бригады армейской авиации в Острове и 76-ой дивизии

Минобороны РФ сообщило об отказе представителей Латвии посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и 76-ю дивизию ВДВ. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе», - заявили в Минобороны РФ.

«В 2017 году военное ведомство России, придерживаясь политики открытости, пригласило делегацию Минобороны Латвии посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, по которым ранее латвийская сторона выражала озабоченность», - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в 2016 году Минобороны РФ приглашало представителей НАТО не менее 30 раз на различные мероприятия, в том числе, на Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры-2016, форум «Армия 2016», а также лично наблюдать за практическими действиями российских войск и сил в ходе заключительного этапа стратегического учения «Кавказ-2016».

«Российское оборонное ведомство регулярно информирует об основных мероприятиях боевой подготовки наших Вооруженных сил, приглашая на брифинги всех аккредитованных в Москве представителей военно-дипломатического корпуса, в том числе, из стран-членов Североатлантического союза», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны прокомментировали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что руководство альянса приглашало российских военных наблюдателей не менее 10 раз на свои учения в 2016 году: «В 2016 году в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года российская сторона получила только одно приглашение на учение, проводимое натовскими государствами в Польше под названием «Анаконда-16». При этом в нарушение положений Венского документа сопровождающие инспекционную группу лица от Польши отказались от предоставления требуемой по Венскому документу информации и ответов на вопросы».

В результате вне рамок приглашения район проведения учений был проинспектирован российской инспекционной группой.
 

 

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