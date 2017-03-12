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Общество

Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил стенд Псковской области на Международной туристкой выставке «Интурмаркет», которая проходит в Москве в выставочном центре «Крокус-Экспо» с 11 по 13 марта. Об этом сообщается на официальной странице Информационного туристского центра региона в соцсети «Инстаграм».

Фото со страницы Информационного туристского центра Псковской области в соцсети «Инстаграм»

В этом году экспозиция псковского региона впервые размещена на едином стенде проекта «Серебряное ожерелье». Здесь сотрудники  Информационного туристского центра и Госкомитета по культуре Псковской области знакомят жителей и гостей столицы с культурой и историей региона, презентуют событийный календарь предстоящего сезона. Помимо классических маршрутов - Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, туроператоры представляют новые туристические направления.

Добавим, 12-я Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017» проводится при поддержке Министерства культуры России, Федерального агентства по туризму и других федеральных служб и профессиональных организаций, способствующих развитию туристической индустрии в России.

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