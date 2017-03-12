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Культура

«Пиковую даму» покажут в Псковском театре драмы 12 марта

12 марта в 18:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится показ спектакля «Пиковая дама». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театре.

Фото с drampush.ru

«Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание», - говорится в анонсе. 

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем. Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум. 

Фото с drampush.ru

Режиссёр постановки – Юрий Печенежский. Роль графини исполнит Мирра Горская, старейшая актриса театра, которая вскоре отметит свое 90-летие. 

Продолжительность драматической мистификации в одном действии по повести А. С. Пушкина: 1 час 15 минут. Для зрителей 12+.

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