«Пиковую даму» покажут в Псковском театре драмы 12 марта

13:22, 12 марта 2017, ПАИ

12 марта в 18:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится показ спектакля «Пиковая дама». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театре.

«Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание», - говорится в анонсе.

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем. Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.

Режиссёр постановки – Юрий Печенежский. Роль графини исполнит Мирра Горская, старейшая актриса театра, которая вскоре отметит свое 90-летие.

Продолжительность драматической мистификации в одном действии по повести А. С. Пушкина: 1 час 15 минут. Для зрителей 12+.