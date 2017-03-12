Лидер движения «Убитые дороги» пробил колесо автомобиля на дороге в Москве

13:29, 12 марта 2017, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев пробил колесо автомобиля на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».

«Думаете, в Москве дороги хорошие? Давайте развею этот миф. При самом большом дорожном фонде из всех регионов России качество дорог и их содержания неудовлетворительное. Вот печальный пример, на Ломоносовском проспекте я пробил колесо в левой полосе напротив 35-го дома. Покрышка на выброс. ГАИ не вызывал, у меня нет столько времени, да и вред незначительный. Но Собянину при встрече расскажу, как у него работают дорожники», - написал парламентарий.