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Общество

Лидер движения «Убитые дороги» пробил колесо автомобиля на дороге в Москве

Депутат Госдумы РФ, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев пробил колесо автомобиля на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук». 

Фото со страницы Александра Васильева в соцсети «Фейсбук»

«Думаете, в Москве дороги хорошие? Давайте развею этот миф. При самом большом дорожном фонде из всех регионов России качество дорог и их содержания неудовлетворительное. Вот печальный пример, на Ломоносовском проспекте я пробил колесо в левой полосе напротив 35-го дома. Покрышка на выброс. ГАИ не вызывал, у меня нет столько времени, да и вред незначительный. Но Собянину при встрече расскажу, как у него работают дорожники», - написал парламентарий.

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