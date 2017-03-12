Псковичей приглашают погрузиться в атмосферу творчества на квартирнике «Как движется лед»

13:38, 12 марта 2017, ПАИ

19 марта, в преддверии Всемирного дня поэзии, в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет музыкально-поэтический квартирник «Как движется лед». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

На квартирнике выступят молодые поэты и музыканты, они представят свои авторские произведения. «Никого не оставят равнодушным экспериментальная поэзия Василисы Кравченко, неприкрытый реализм Сергея Звонарева, дерзновенная магия стиха Леры Барановской, прямота сердечной безоглядности Дины Дабришюте. Музыкальную часть квартирника откроет дуэт Нины Витковской и Виты Голубевой. Девушки - недавние выпускники Псковского областного колледжа искусств, а в настоящее время - творческий тандем журналиста и эколога, находящийся в активном поиске названия», - рассказали организаторы.

Также собравшихся порадует псковская группа «Реки Art», в составе которой: Ольга Бойчук (вокал), Андрей Майоров (гитара, бэк-вокал) и Александр Юпатов (гитара). Прозвучат песни на стихи Александра Юпатова и Александра Гомзякова, на музыку Александра Юпатова.

«Погрузиться в атмосферу творчества и насладиться авторским исполнением вы сможете, посетив музыкально-поэтический квартирник «Как движется лед». Приходите и приглашайте друзей 19 марта, начало в 17:00», - пригласили псковичей.

Вход на мероприятие свободный. Адрес: улица Конная, 6. Группа «Как движется лёд» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/event141955604.