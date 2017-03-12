Руководство псковского УФСИН пожелало работникам уголовно-исполнительной системы здоровья и успехов

14:04, 12 марта 2017, ПАИ

Руководство УФСИН России по Псковской области поздравило работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником, пожелало им здоровья, благополучия, успехов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, праздничные мероприятия по этому случаю состоятся 17 марта.

Сегодня в состав УФСИН России по Псковской области входят два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великих Луках вместимостью 377 и 523 человека. Также в состав УИС региона входят три колонии строгого режима с лимитом наполнения почти 4 тысячи человек, две колонии общего режима с лимитом наполнения 1 тысяча 377 человек, на территории двух исправительных учреждений имеются участки колоний-поселений.

Кроме того, в каждом районном центре на территории области действует филиал уголовно-исполнительной инспекции, который обеспечивает исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия без изоляции от общества.

В состав подразделений УИС региона входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, который выполняет функцию конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по железнодорожным и автодорожным маршрутам.