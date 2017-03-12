0
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
11:42
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
10:20
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
22:44
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
22:29
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем
16:58
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов
15:49
В Ледовом дворце Пскова состоится выставка кошек
Еще новости
Общество

Руководство псковского УФСИН пожелало работникам уголовно-исполнительной системы здоровья и успехов

Руководство УФСИН России по Псковской области поздравило работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником, пожелало им здоровья, благополучия, успехов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, праздничные мероприятия по этому случаю состоятся 17 марта.

Сегодня в состав УФСИН России по Псковской области входят два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великих Луках вместимостью 377 и 523 человека. Также в состав УИС региона входят три колонии строгого режима с лимитом наполнения почти 4 тысячи человек, две колонии общего режима с лимитом наполнения 1 тысяча 377 человек, на территории двух исправительных учреждений имеются участки колоний-поселений.

Кроме того, в каждом районном центре на территории области действует филиал уголовно-исполнительной инспекции, который обеспечивает исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия без изоляции от общества.

В состав подразделений УИС региона входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, который выполняет функцию конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по железнодорожным и автодорожным маршрутам.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
12 марта 2017
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах 3
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
12 марта 2017
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
11 марта 2017
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017» 6
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем
11 марта 2017
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем 5
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов
11 марта 2017
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов
В Ледовом дворце Пскова состоится выставка кошек
11 марта 2017
В Ледовом дворце Пскова состоится выставка кошек
До +6 градусов ожидается в Псковской области 12 марта
11 марта 2017
До +6 градусов ожидается в Псковской области 12 марта

Идет загрузка...