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Общество

Олег Сафонов предложил расширить полномочия «Турпомощи» на Россию

Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил расширить полномочия ассоциации «Турпомощь», чтобы организация также защищала интересы туристов по России. Об этом он заявил 12 марта на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ, передает ТАСС.

«Ассоциация создавалась для туристов, выезжающих за рубеж, она, безусловно, в высшей степени эффективно сработала, но, может, сейчас есть смысл подумать о более масштабной защите туристов, которые путешествуют по территории нашей страны», - сказал руководитель Ростуризма.

Он пояснил, что основанием для этого является рост внутреннего турпотока по России.

Ассоциация «Турпомощь» - объединение туроператоров в сфере выездного туризма. В настоящее время основная задача ассоциации - оказание срочной помощи российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. Также ассоциация формирует фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма и размещает сведения о турагентах на своем портале.

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