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Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 13 марта

13 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью  составит -3…+2 градуса, днем:  +3…+8.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.

 

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