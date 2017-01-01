Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 13 марта

16:40, 12 марта 2017, ПАИ

13 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -3…+2 градуса, днем: +3…+8.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.