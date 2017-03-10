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В Эстонии вандал испортил фотографии почётного караула Бронзового солдата

В Эстонии вандал изрисовал маркером фоторепортаж о тренировке школьников перед почетным караулом у памятника Воину-освободителю Таллина от немецких фашистов (Бронзовый солдат). Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщил Союз пресс-фотографов Эстонии, «вандал, лицо которого сняла видеокамера наблюдения, 7 марта испортил на выставке пресс-фото в Таллине в Виру-центре, измазал выставочные стенды, на которых был фоторепортаж о почетном карауле у Бронзового солдата 9 мая».

Союз подал в полицию заявление о вандализме, так как потерпел убытки и вынужден будет подготовить новые фотографии.

Газета «Постимеэс» сообщила, что ей известно имя вандала, но не назвала его. Это бывший политик и депутат парламента, который в настоящее время работает старшим научным сотрудником в одном из университетов. «Докажите, что это сделал я», - заявил он газете и добавил, что одобряет акт вандализма. По его мнению, снимки являются «красной пропагандой» в эстонском государстве, отметило издание.

 

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