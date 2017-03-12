Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта

14:28, 12 марта 2017, ПАИ

20 марта в Великих Луках начнется ремонт дорог. Как сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрия Власюка, на месяц раньше срока планируется запустить асфальтобетонный завод.

В план ремонта вошли: проспект Октябрьский (от проспекта Ленина до Гагарина (район Смоленского рынка), проспект Гагарина (от улицы Зверева до автовокзала) и улица Вокзальная (от проспекта Гагарина до кольца на улице Гражданской). Эти транспортные магистрали обновляли 10 лет назад, и до сегодняшнего момента они не требовали повышенного внимания. Кроме того, в этом году будет проведен ремонт тротуара на Новосокольнической в сторону молочного комбината с установкой ограждения.

От центра бригады ДСУ будут двигаться к окраинам. Ю. Власюк отметил, что уже сегодня есть все необходимые материалы, чтобы качественно и в срок провести ремонт с использованием БЦМ, выпиловкой и локальными картами. В этом году МУП ДСУ планирует приобрести машину для заделки трещин термобитумом, который предупредит появление ям на начальной стадии. По этой технологии предусмотрен ремонт в общей сложности 1 000 погонных метров дорожного полотна.

Также замглавы администрации Великих Лук рассказал, что в 2017 году объемы ремонта дорог и дворов увеличатся. С применением БЦМ предполагается отремонтировать 2 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия (в 2016 году — 1225 квадратных метров). Метраж ямочного ремонта с опиловкой составит 2 500 квадратных метров (в 2016-м — 2000). С применением фрезерования будут отремонтированы также 8 000 квадратных метров дорожного полотна. Помимо этого, предстоит обновить 55 дворов, что на 18 больше, чем в прошлом году.

Ю. Власюк также поделился некоторыми планами руководства города по обустройству прилегающей территории к строящемуся сейчас путепроводу. По его словам, с пуском виадука будет капитально отремонтирован перекресток Дьяконова — Ленина с расширением дорожного полотна, круговым движением и тремя подземными переходами, которые будут доступны для маломобильных групп населения.