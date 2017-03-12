В апреле в Псковской области откроется весенняя охота

14:50, 12 марта 2017, ПАИ

В апреле в Псковской области планируется открытие весенней охоты, сообщает портал «Охотники.ру».

Единый срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь установлен со второй субботы апреля в течение 10 календарных дней, срок весенней охоты на бурого медведя - с 1 по 30 апреля.

При осуществлении весенней охоты запрещается:

- применение любых самоловов при добыче пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты;

- применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными;

- использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.

Также в этот период запрещается охота:

- на вальдшнепа на утренней тяге;

- с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;

- на гусей на территориях, указанных в Правилах охоты;

- на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания подранков и подачи добытой пернатой дичи;

- на самок: уток, глухарей, тетеревов;

- на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей.