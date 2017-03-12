0
16:22
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
14:28
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
11:42
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
10:20
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
22:44
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
22:29
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем
Еще новости
Общество

В апреле в Псковской области откроется весенняя охота

В апреле в Псковской области планируется открытие весенней охоты, сообщает портал «Охотники.ру».

Единый срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь установлен со второй субботы апреля в течение 10 календарных дней, срок весенней охоты на бурого медведя - с 1 по 30 апреля.

При осуществлении весенней охоты запрещается:
- применение любых самоловов при добыче пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты;
- применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными;
- использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.

Также в этот период запрещается охота:
- на вальдшнепа на утренней тяге;
- с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;
- на гусей на территориях, указанных в Правилах охоты;
- на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания подранков и подачи добытой пернатой дичи;
- на самок: уток, глухарей, тетеревов;
- на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
12 марта 2017
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города 4
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
12 марта 2017
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
12 марта 2017
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах 3
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
12 марта 2017
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
11 марта 2017
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017» 8
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем
11 марта 2017
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем 7
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов
11 марта 2017
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов

Идет загрузка...