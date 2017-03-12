Невельские поисковики передали останки воина родственникам из Удмуртии

15:14, 12 марта 2017, ПАИ

В Невеле состоялось торжественное мероприятие, на котором поисковики передали найденные останки воина его родным из Удмуртии. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Патриот 60».

«В мае 201-го нашим поисковикам улыбнулась удача - прямо возле дороги в районе деревни Смольники удалось зацепиться за флягу, за ней шли патроны. Вот и первые признаки наличия бойца. Так и оказалось: боец со значками ГТО, часами, компасом и прочими личными вещами. Состояние останков плачевное - почти все кости вымыло водой, нормально сохранились только ноги в сапогах. Среди вещей нашёлся и медальон, который отлично сохранился и прочитался. Ломаев Иван Прокопьевич», - рассказали поисковики.

Затем начались поиски родственников бойца, которые дали результат. «Огромное спасибо всем, кто нам помог, спасибо родным, что сберегли память, спасибо Ивану Прокопьевичу за его и нашу жизнь!» - говорится в сообщении.