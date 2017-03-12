0
16:22
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
14:28
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
11:42
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
10:20
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
22:44
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
22:29
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем
Еще новости
Общество

Невельские поисковики передали останки воина родственникам из Удмуртии

В Невеле состоялось торжественное мероприятие, на котором поисковики передали найденные останки воина его родным из Удмуртии. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Патриот 60». 

Фото из группы поискового отряда "Патриот 60" в соцсети

«В мае 201-го нашим поисковикам улыбнулась удача - прямо возле дороги в районе деревни Смольники удалось зацепиться за флягу, за ней шли патроны. Вот и первые признаки наличия бойца. Так и оказалось: боец со значками ГТО, часами, компасом и прочими личными вещами. Состояние останков плачевное - почти все кости вымыло водой, нормально сохранились только ноги в сапогах. Среди вещей нашёлся и медальон, который отлично сохранился и прочитался. Ломаев Иван Прокопьевич», - рассказали поисковики.

Фото из группы поискового отряда "Патриот 60" в соцсети

Затем начались поиски родственников бойца, которые дали результат. «Огромное спасибо всем, кто нам помог, спасибо родным, что сберегли память, спасибо Ивану Прокопьевичу за его и нашу жизнь!» - говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
12 марта 2017
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города 4
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
12 марта 2017
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
12 марта 2017
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах 3
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
12 марта 2017
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
11 марта 2017
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017» 8
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем
11 марта 2017
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем 7
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов
11 марта 2017
Росприроднадзор возьмёт под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов

Идет загрузка...