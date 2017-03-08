Овечкин насмешил хоккеистов и комментаторов падением за бортик

16:05, 12 марта 2017, ПАИ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассмешил партнеров по команде, неудачно выполнив смену в ходе гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4). Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу лиги.

В одной из смен россиянин не смог перебраться через борт и в итоге упал на одноклубников.

«Он однозначно войдет в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться», — заметили в шутку комментаторы НХЛ.