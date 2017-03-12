Псковичей призывают внимательно следить за работой газовых приборов

17:00, 12 марта 2017, ПАИ

В ГУ МЧС России по Псковской области призывают псковичей с особым вниманием относиться к газовым приборам.

«Применяемый в быту газ взрыво- и пожароопасен! Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии», - отметили в ведомстве.

По всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

В помещении, где установлено газовое оборудование, нужен трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен прилипнуть к ней за счет тяги.

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.

К мерам безопасности при эксплуатации газовых конструкций относятся следующие:

- не следует включать прибор при незаполненной водой системе отопления;

- нельзя пользоваться устройством при наличии поломок в автоматике безопасности.

Категорически запрещается:

- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа;

- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может использоваться только мыльная эмульсия);

- допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

- располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;

- привязывать верёвки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв).

«Ни в коем случае не используйте газовые плиты для обогрева вашего жилья! Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ощущения запаха газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой», - добавили в управлении МЧС.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:

- немедленно прекратить его использование;

- перекрыть краны;

- организовать охрану загазованного места;

- проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

- обеспечить проветривание помещения;

- вывести людей из загазованной зоны;

- вызвать аварийную газовую службу.

С последним пунктом медлить нельзя, так как нужно обязательно выяснить причины утечки газа. В случае большой вероятности или при возникновении взрыва, надо обязательно вызвать пожарную службу по телефонам 01, 101 или 112.