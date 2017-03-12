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Общество

Госдума одобрила ужесточение наказания для «зацеперов»

Госдума РФ одобрила поправки в Уголовный кодекс о наказании для зацеперов в рамках второго чтения проекта об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

При рассмотрении законопроекта парламентарии проголосовали за таблицу поправок, в которой предлагается дополнить УК новой статьей, устанавливающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства и под которые будут подпадать действия так называемых «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы на два года.

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