Госдума одобрила ужесточение наказания для «зацеперов»

17:46, 12 марта 2017, ПАИ

Госдума РФ одобрила поправки в Уголовный кодекс о наказании для зацеперов в рамках второго чтения проекта об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

При рассмотрении законопроекта парламентарии проголосовали за таблицу поправок, в которой предлагается дополнить УК новой статьей, устанавливающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства и под которые будут подпадать действия так называемых «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы на два года.