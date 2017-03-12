В Пскове начался демонтаж кафе под Ольгинским мостом
В Пскове начался снос кафе «Изба», расположенного под Ольгинским мостом. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, уже демонтированы беседки и ограждение.
Согласно постановлению администрации города, ООО «Тоскана», которому принадлежит кафе, должно произвести демонтаж незаконно размещенных некапитальных сооружений: нестационарного торгового объекта – кафе с бревенчатыми фасадами коричневого цвета, с четырехскатной крышей, покрытой тростниковой соломой, ориентировочным размером 7м х 8м, хозяйственные постройки: деревянный сарай; две беседки (веранды), столы, скамейки и элементы декора (ограждение из соломы, цветники, кадки, бочки, две повозки, светильники, пешеходные дорожки, мельница, декоративные камни).