Епископ Великолукский и Невельский Сергий: В наше время люди расслаблены и парализованы духовно

08:05, 13 марта 2017, ПАИ

12 марта, во вторую неделю Великого поста, день святителя Григория Паламы, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме святых апостолов Петра и Павла поселка Бежаницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

На торжественном богослужении вместе с жителями и гостями посёлка присутствовал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Епископ Сергий обратился к собравшимся в храме с архипастырским словом, в котором объяснил духовный смысл евангельского повествования «Об исцелении расслабленного в Капернауме» и призвал к усердной молитве и покаянию в дни Великого поста.

«Пример расслабленного человека напоминает нам самих себя. В наше время люди расслаблены и парализованы духовно и не жаждут своего спасения. Искушения и соблазны современного мира отдаляют многих от праведной христианской жизни. Сегодняшнее евангельское чтение напоминает нам о нашем духовном расслаблении и о том, что Господь по молитве и усердию может исцелить любую болезнь и всякое расслабление», - сказал владыка.

Затем архипастырь за внимание к трудам на благо Церкви наградил С. Михеева благословенной архиерейской грамотой. Также за усердное служение во славу Церкви грамоты получили настоятель храма святителя Николая села Дворцы - иеромонах Рафаил (Иванов) и настоятель храма святых апостолов Петра и Павла поселка Бежаницы иеромонах Софроний (Пастухов).