Коммунальщиков предлагают штрафовать за неоказание услуг

08:10, 13 марта 2017, ПАИ

Закон «О защите прав потребителей» хотят распространить на поставщиков ЖКУ и услуг связи. Об этом заявил «Известиям» инициатор предложения, директор Института социальной политики Анатолий Голов.

«По закону «О защите прав потребителей» за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма фактически не распространяется», – сообщил А. Голов.

Союз потребителей России предлагает уровнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг, например, авиакомпаниями. По их мнению, это повысит уровень ответственности.

Эксперты согласны, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла, необходимо, но все упирается в цену вопроса. Штраф в 3% от месячного тарифа может разорить жилищные компании или оператора связи.