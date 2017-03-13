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Общество

В России хотят упростить процедуру взыскания алиментов с неплательщиков

В ближайшее время в России может упроститься процедура взыскания алиментов с неплательщиков. Как пишет газета «Известия», разработанный сенатором Андреем Клишасом законопроект обязывает работодателей проводить индексацию, когда исполнительный документ предъявляет судебный пристав, а не только сам взыскатель. Кроме того, пристав сможет оперировать копией документа, а не оригиналом.

«Судебный пристав или организация, которая удерживает алименты с сотрудника, теперь сможет индексировать такие выплаты по копии исполнительного документа», — сообщила член московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Мария Рулькова.

Эксперт уточнила, что в настоящее время нередко часть алиментов остается невыплаченной после того как, например, ребенок становится совершеннолетним. Если закон будет принят, то в подобных случаях задолженностей пристав сможет сам начать производство и взыскать штрафы.

По ситуации на 1 января 2017 года в России насчитывалось около 875 тысяч должников по алиментам. За 2016 год количество злостных неплательщиков ощутимо снизилось. Всего за год ФСПП взыскала сумму в размере 21,9 млрд рублей. В 2015 году было взыскано на три с лишним миллиарда меньше - 18,7 млрд рублей.

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