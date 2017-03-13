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Общество

Митрополит Евсевий призвал псковичей не судить

12 марта, во вторую неделю Великого поста и день памяти святителя Григория Паламы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Затем владыка обратился ко всем собравшимся со словом приветствия, в котором поздравил богомольцев с праздниками и сказал: «Непрестанно святая наша Церковь внушает каждому из нас, и святые отцы призывают нас, чтобы мы проводили свою жизнь в молитве, покаянии и доброделании. Так же учил и святитель Григорий Палама, который большую часть своей жизни провел на святой горе Афон, подвизаясь в молитве, покаянии, посте и послушании. И нам он заповедовал, чтобы и мы возвышались, приближались к Богу через молитву, покаяние, пост и добрую жизнь».

Фото с pskov-eparhiya.ru

Вечером митрополит Евсевий совершил чтение акафиста божественным страстям Христовым (Пассию). В конце богослужения при пении «Приидите ублажим...» духовенство во главе с псковским архипастырем и верующие совершили поклонение перед распятием Христовым.

Фото с pskov-eparhiya.ru

В завершение владыка поблагодарил всех богомольцев за совместную молитву и призвал: «Будем помнить завет наших святых отцов: пост заключается не только в постной пище, но в ограничении наших греховных дел, прежде всего - «не судите, да не судимы будете».

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