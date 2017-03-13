Центр стратегических разработок Кудрина готовит судебную реформу

08:37, 13 марта 2017, ПАИ

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в рамках программы стратегического развития России на 2018-2024 годы готовит предложения для возможной судебной реформы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и несколько источников в судейском сообществе.

Как следует из предложений ЦСР, основными направлениями реформы ее авторы считают улучшение качества судейских кадров, преодоление организационных ограничений независимости судей и рационализацию судебного процесса, которая должна привести к снижению нагрузки на судей.

Для этого предлагается переформатировать систему подготовки и назначения судей. Подготовкой должен заниматься специальный центр, а назначенный однажды судья получит право работать в судах того же уровня без прохождения заново полного цикла проверок.

Также, по замыслу разработчиков, упрощается перемещение судей по вертикали: кадровая комиссия при президенте рассматривает кандидатуры судей только при первом назначении, а перемещение на другие позиции происходит по представлению председателя Верховного суда и по решению квалификационной коллегии судей.

Сотрудников правоохранительных органов в президентской комиссии должны заменить представители кремлевской администрации и общественности.

Кроме того, предлагается ввести выборы председателей райсудов, ограничить время их пребывания в должности тремя трехлетними сроками и сократить их полномочия: лишить права вносить представления о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и возможности распределять премии, а также ввести автоматизированный порядок распределения дел между судьями.