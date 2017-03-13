0
08:30
Митрополит Евсевий призвал псковичей не судить
16:22
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
14:28
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
11:42
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
10:20
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
22:44
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
Еще новости
Общество

Сотрудники МЧС провели в Новосокольниках рейд по пожарной безопасности

12 марта сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе города Новосокольники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он был организован с целью противопожарного инструктажа граждан, в том числе неблагополучных, многодетных, одиноких и престарелых.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда специалисты распространили 5 памяток о мерах пожарной безопасности и 18 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проинструктировали 14 человек. Всего сотрудники ведомства посетили 7 домовладений, из них два места проживания неблагополучных граждан.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Жителям Новосокольников напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, сообщили об обстановке с пожарами на территории района и основных причинах возгораний в жилом секторе сельских населенных пунктов. Также специалисты ознакомили их с правилами противопожарного режима при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Митрополит Евсевий призвал псковичей не судить
13 марта 2017
Митрополит Евсевий призвал псковичей не судить
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
12 марта 2017
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города 12
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
12 марта 2017
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах
12 марта 2017
Глава Ростуризма призвал развивать систему «все включено» в регионах 3
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
12 марта 2017
В Великих Луках пенсионерам напомнили правила пожарной безопасности
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017»
11 марта 2017
Определен победитель конкурса «Мистер Псков – 2017» 8
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем
11 марта 2017
В Псковской области ищут «бочку с золотом», спрятанную атаманом Булак-Балаховичем 8

Идет загрузка...