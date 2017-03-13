Сотрудники МЧС провели в Новосокольниках рейд по пожарной безопасности

08:48, 13 марта 2017, ПАИ

12 марта сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе города Новосокольники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он был организован с целью противопожарного инструктажа граждан, в том числе неблагополучных, многодетных, одиноких и престарелых.

В ходе рейда специалисты распространили 5 памяток о мерах пожарной безопасности и 18 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проинструктировали 14 человек. Всего сотрудники ведомства посетили 7 домовладений, из них два места проживания неблагополучных граждан.

Жителям Новосокольников напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, сообщили об обстановке с пожарами на территории района и основных причинах возгораний в жилом секторе сельских населенных пунктов. Также специалисты ознакомили их с правилами противопожарного режима при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.