В Печорах руководитель управляющей компании наказан за неисполнение решения суда

09:10, 13 марта 2017, ПАИ

В Печорах руководитель управляющей компании осужден за злостное неисполнение решения суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что решением Печорского районного суда от 21 октября 2014 года управляющая компания многоквартирного дома № 10 по улице Садовой в Печорах - ООО «Благоустройство Плюс» - была обязана произвести ремонт отмостки, гидроизоляции подвального помещения, герметизации вводов коммуникаций (водопровод, канализация) указанного дома. Однако решение суда в установленный срок организация не исполнила.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении генерального директора ООО «Благоустройство Плюс» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта).

Приговором мирового судьи судебного участка № 13 Печорского района он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.