В Великих Луках руководителя коммерческой организации будут судить за незаконное получение кредитов

11:13, 13 марта 2017, ПАИ

Житель Великих Лук обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 17 декабря 2012 года мужчина, будучи руководителем ООО «ОПТ и К», предоставил в местный банк ложные сведения о хозяйственном положении возглавляемой им организации и незаконно получил кредит в размере 5 млн рублей.

Он же 19 декабря предоставил аналогичные сведения в еще одну кредитно-финансовую организацию и незаконно получил кредит в сумме 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет

