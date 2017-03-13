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В Великих Луках руководителя коммерческой организации будут судить за незаконное получение кредитов

Житель Великих Лук обвиняется в  совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 17 декабря 2012 года мужчина, будучи руководителем  ООО «ОПТ и К», предоставил в местный банк ложные сведения о хозяйственном положении возглавляемой им организации и незаконно получил  кредит в размере 5 млн рублей.

Он же 19 декабря предоставил аналогичные сведения в еще одну кредитно-финансовую организацию и незаконно получил  кредит в сумме  7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет
 

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