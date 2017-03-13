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Культура

15 марта псковичей приглашают на экскурсию в музей-квартиру Юрия Спегальского

15 марта в 19:00 в Пскове в музее-квартире Юрия Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74) состоится экскурсия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Пскович по происхождению, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства Юрий Спегальский (1909–1969) принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны. С октября 1944 года по февраль 1946 он являлся начальником инспекции по охране памятников города Пскова, с февраля 1946 года по июнь 1947 – начальником Реставрационной мастерской города Пскова.

За это время он подготовил проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе церкви Николы со Усохи (1536), колокольни церкви Михаила Архангела и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1496), куполов Троицкого собора (1699).

Продолжительность экскурсии: 45 минут. Стоимость посещения: 100 рублей с человека. Запись по телефону: 8(8112) 72-86-95

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