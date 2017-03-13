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Культура

Фотографии «ларкинских» домов смогут увидеть псковичи на выставке 17 марта

17 марта в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника откроется выставка, посвященная архитектору, участнику восстановления послевоенного Пскова Алексею Ларкину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, в этот день исполняется 105 лет со дня его рождения.

В музее рассказали, что под руководством Алексея Ларкина проводилась реконструкция Пролетарского бульвара и Октябрьской улицы (нынешнего Октябрьского проспекта), улиц Некрасова, Гоголя, Вокзальной. Он руководил восстановлением зданий в центре города: кинотеатра «Победа», драмтеатра имени  А. С. Пушкина, корпуса Псковского государственного университета на улице Советской, школ №№ 1 и 11. Им был реконструирован Дом Советов - проект портика с колоннами главного входа.

Алексей Ларкин - автор проектов крупных общественных зданий: Дома профсоюзов, горисполкома (городская администрация), Дома политпросвещения по улице Некрасова, а также жилых домов на Октябрьском проспекте № 10, 14, 19, 29 (повторён на Рижском проспекте 14), №40 (повторён на улице Ленина,7), углового дома по улице Советской, 1 (бывший магазин «Малыш»).

На выставке псковичи смогут увидеть личные документы Алексея Ларкина, его награды за участие в Великой Отечественной войне, старые фотографии так называемых «ларкинских» домов, а также некоторые его графические работы и резьбу по дереву.

Выставка пройдет с 17 марта по 16 апреля. Вход свободный.

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