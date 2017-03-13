17 преступлений зафиксировали в Псковской области 12 марта

09:40, 13 марта 2017, ПАИ

12 марта в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрировали 17 преступлений, в том числе 4 кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления.

Всего в воскресенье в полицию Псковской области поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 12 - по городу Пскову.

Также за минувшие сутки в регионе зафиксировали 1 ДТП, в котором был травмирован один человек. Полиция задержала 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Было выявлено 441 нарушение Правил дорожного движения.