Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове

10:04, 13 марта 2017, ПАИ

С 15 по 19 марта в Пскове в медиахолле Театрально-концертной дирекции области (ТКД) пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. В программе будут представлены лучшие новинки отечественной мультипликации. Стоимость билета для посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТКД.

15 марта в 14:00 пройдет показ мультфильмов программы «Бабушка с крокодилом (ВесЕлая карусель № 44)». Для аудитории 6+, продолжительность - 57 минут. Зрителям покажут анимационные фильмы «Бабушка с крокодилом», «Ежик, который совсем не ежик», «Тучка и кит», «Про царя Гороха», «Самый вкусный суп на свете», «Буль», «Кивиак», «Мишка», «Большой маленький кот», «Зимняя история», «Планета AI. Опасная ботаника»/

16 марта в 14:00 состоится показ программы для зрителей 0+ «Корова мечтала». Продолжительность - 50 минут. В афише второго фестивального дня - «Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».

17 марта в 14:00 представят анимационную программу «Дело в шляпе». Фильмы предназначены для аудитории 6+. Продолжительность сеанса составит 56 минут. Зрители увидят «Планета AI. Крупная рыба», «Очень вежливый разговор», «Дело в шляпе», «Король боится», «Выходной», «Упрямый козел», «Письмо куклы», «Медведь и бабочка», «Чудище», «Планета AI. Железная любовь».

18 марта в 19:00 покажут программу для зрителей постарше (12+) - «Два трамвая». Продолжительность сеанса - 73 минуты. В афише: «Сага о настоящем викинге», «Большой Буум», «Кнопка», «Джони-Бони-бо», «Два трамвая», «Злой колдун», «Приключения Петрушки. Петрушка и шкатулка Палеха», «Защитники. В поисках сокровищ».

Завершится Суздальский фестиваль 19 марта. Последний фестивальный сеанс начнется в 12:00. Программа «Откуда берутся снежинки» не имеет возрастных ограничений и продлится 49 минут. В неё входят мультфильмы «Откуда берутся снежинки» (Новогодний выпуск), «Маленькие лесные истории. Ветер», «Яблочки-пятки», «Грузовичок Пик. Волк Хулиган», «Посох», «Маленькие лесные истории. Падает или летает?», «Привет малыш. Про паровоз», «Машинки. Эвакуатор», «Буба. Чердак», «Малышарики. Лошадка».

Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее. Это можно сделать в кассе Псковского академического театра драмы (улица Пушкина, 13) или онлайн на официальном сайте ТКД.