15 марта псковский Роспотребнадзор проведёт День открытых дверей

11:17, 13 марта 2017, ПАИ

15 марта с 9:00 до 18:00 Управление Роспотребнадзора по Псковской области проведёт День открытых дверей. Он будет посвящен Всемирному дню защиты прав потребителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Для консультаций можно будет обратиться в период проведения акции по следующим адресам:

- Псков, улица Гоголя, дом 17, 3-й этаж (кабинеты 11-13), телефоны: 62-24-77, 62-25-03, 62-16-63;

- Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9 телефоны: (81153) 7-70-96 и (81153) 3-72-01;

- Невель, улица Урицкого, дом 89, телефон: (81151) 2-54-02;

- Остров, улица Больничная, дом 8а, телефон: (81152) 3-19-27.

Всемирный день защиты прав потребителей, отмечаемый ежегодно 15 марта, в этом году пройдет под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Данный девиз направлен на привлечение внимания к вопросам, связанным с электронной коммерцией (продаже товаров и оказания услуг через сеть «Интернет»).