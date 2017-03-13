Роспотребнадзор по Псковской области открывает горячую линию по вопросам качества и безопасности продуктов

12:21, 13 марта 2017, ПАИ

С 13 марта Управление Роспотребнадзора по Псковской области открывает тематическую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности продуктов питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Горячая линия будет работать до 27 марта. В этот период каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию по телефону «горячей линии» (8112) 66-20-69 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (понедельник - четверг), с 10:00 до 16:45 (по пятницам), обед - с 13:00 до 13:45.

Специалисты Управления дадут ответы и рекомендации на интересующие вопросы, проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции.

В целях оперативного реагирования специалистов Управления по фактам обнаружения некачественных продуктов питания ведомство просит направлять обращения на сайт Управления Роспотребнадзора по Псковской области или письмом по адресу Псков, улица Гоголя, дом 21а, с указанием наименования пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции можно ознакомиться на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП).