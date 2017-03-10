В 2016 году Роспотребнадзор забраковал в Псковской области 10 партий рыбной продукции

14:08, 13 марта 2017, ПАИ

В 2016 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области забраковали 10 партий рыбной продукции в количестве 55 килограммов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, причиной забраковки было отсутствие документации, подтверждающей качество и безопасность, реализация продукции с истекшими сроками годности, с нарушением требований по маркировке.

Всего в прошлом году специалисты Роспотребнадзора проверили 140 предприятий, осуществляющих оборот пищевой продукции из водных биоресурсов, из них с лабораторным контролем – 139. В ходе проверок исследовали 235 проб рыбной продукции, в том числе 8 - импортных, 227 - отечественных производителей, 10 проб не соответствуют нормативам по массовой доле глазури. Массовая доля фосфатов во всех исследованных пробах не превышает гигиенических нормативов и соответствует требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических и вспомогательных веществ.

За нарушения требований законодательства управление применило меры административного воздействия в виде штрафа на 39 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 198 тыс. 900 рублей.

При проведении проверок выявлялись нарушения обязательных требований к продукции в сфере реализации рыбной продукции с истекшими сроками годности; нахождения в обороте продукции без информации (ярлыков); нарушения условий хранения рыбной продукции; несвоевременного прохождения периодических медицинских осмотров и гигиенической аттестации; неудовлетворительного санитарно-технического состояния помещений.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области отметили, что следует воздержаться от приобретения рыбной продукции у частных лиц в несанкционированных местах. Крайне рискованно приобретать у случайных людей вяленую рыбу. Торговля в таких местах осуществляется лицами, не прошедшими медицинских осмотров и гигиенического обучения, зачастую с земли или с ящиков, из багажников автомобилей. Продукция не имеет необходимых документов о её происхождении, качестве и безопасности. Производство, доставку, реализацию данного товара, а также здоровье людей, которые осуществляют такую торговлю, никто не контролирует, следовательно, и ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. Продукция, реализуемая в подобных местах, потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (в том числе пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом).