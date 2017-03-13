Псковские библиотеки присоединятся к Всероссийской неделе детской книги

12:41, 13 марта 2017, ПАИ

С 24 по 31 марта в библиотеках Пскова пройдут мероприятия в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги. Как сообщили Псковскому агентству информации в Централизованной библиотечной системе города, тема подготовленной программы — экология и природа.

24 марта в 11:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) стартует творческий фестиваль «Зеленые сказки Марфы Соколич». На нем будут подведены итоги и награждены победители детского конкурса «Про зеленые леса и природы чудеса».

Переводчик и писатель Катерина Гайдай и историк, журналист, автор серии книг по истории для дошкольников и младших школьников Илья Носырев представят в Пскове книги издательства «Редкая птица» (Москва). 27 и 28 марта для детей и взрослых пройдут познавательные занятия и творческие мастер-классы по мотивам изданных книг, а также презентации и встречи с авторами.

27 марта в 11:00 состоятся VI Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения «Природа в Любятово: любим, знаем, охраняем». Участники чтений услышат сообщения на темы: «Река Пскова» (природно-географический аспект), «Дикие жители городской среды» (животные, птицы, насекомые, растения), «Ландшафтный парк имения Медемов: потерянная история», «Природные объекты в топонимике» (улицы микрорайона Любятово) и другие.

«Ни одна Неделя детской и юношеской книги не обходится без встреч с детскими писателями», - отметили в библиотеке. В этом году читатели смогут пообщаться с Анной Ремез - современным петербургским писателем-прозаиком, переводчиком и автором детских книг «Стражи белых ночей», «Маяк в клеточку», «Приключения Пелёныша», «Волны ходят по четыре», «Пятнадцать». Встречи с Анной Ремез запланированы на 10:30 29 марта в Библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) и на 13:00 в Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23).

Кроме того, состоится презентация издания Т. С. Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле». «Новая художественно-познавательная книга для семейного чтения на русском и английском языках поможет совершить путешествие в Псково-Печерский монастырь и узнать чудесные истории говорящих башен», - рассказали в библиотеке и отметили, что книга выпущена в рамках издательского проекта для детей МАУК «ЦБС» Пскова, при активной поддержке Управления культуры администрации города. Презентация пройдет 30 марта в 15:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева.

31 марта в 12:00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новоселов, 11) откроется фотовыставка Петра Косых (Санкт-Петербург) «Красоты земли Псковской», а затем фоторепортер проведет виртуальное путешествие по заповедным местам России, где были сделаны кадры.

Взрослые читатели могут прийти на творческую встречу с журналистом, писателем Катериной Антоновой (Москва) «Дети – тоже люди, или Как жить, если у тебя большая семья?!» «Многодетная мама откровенно и с юмором расскажет об опыте материнства, выстраивании отношений с детьми, умении беречь силы и нервы, не осуждать и не критиковать, умении быть благодарной за поддержку и правильно расставлять приоритеты», - анонсировали в библиотеке. Мероприятие состоится 28 марта в 15:00 в Библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).

Помимо этого, в течение Недели будет работать выставка-продажа книг издательства «Редкая птица». Все желающие смогут приобрести художественную и познавательную литературу для детей от 5 до 15 лет и литературу по коррекционной педагогике и психологии по ценам издательства. Выставка будет работать в Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23).