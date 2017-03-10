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Экономика

Специалисты нашли кишечную палочку в говяжьей вырезке, поступившей в Псковскую область из Белоруссии

В пробах замороженных полуфабрикатов из Белоруссии, отобранных в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района, специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, вес партии говяжьей вырезки производства ОАО «Брестский мясокомбинат» составил 3 тонны. В настоящее время предпринимаются меры по пресечению оборота опасной партии продукции.

Кроме того, в вышеуказанном контрольном пункте запрещен ввоз из Белоруссии 3 тонн свежих яблок. Причиной полсужило отсутствие фитосанитарного сертификата. Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию, владелец груза привлечен к административной ответственности.

Также в МАПП Бурачки (Себежский район) из-за отсутствия фитосанитарного сертификата сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 6 цветущих растений в горшках в ручной клади.
 

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