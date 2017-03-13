В рамках «Свадьбы EXPO`2017» определят лучшего фотографа

12:05, 13 марта 2017, ПАИ

В рамках главной еvent-выставки Пскова - «Свадьба EXPO» газета «Комсомольская правда. Псков» проводит конкурс «Лучший свадебный фотограф». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, участниками конкурса могут стать свадебные фотографы Псковской области. Им необходимо представить три лучших фото, сделанных за последние 3 года. Допускаются обработанные фотографии, но фотоколлажи не принимаются.

Фотографии участникам необходимо выложить в альбом группы «Комсомольской правды. Псков». Выбирать сильнейшего читатели будут путем голосования, которое стартует на сайте 20 марта.

Познакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

Награждение победителя пройдёт на «Свадьбе EXPO», которая в этом году состоится 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис».

Напомним, что на выставке «Свадьбе EXPO» можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На ней будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков. А, кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-042.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>