0
15:39
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
15:31
Большое видится на расстоянии
14:20
Дураки и заборы
13:34
Финал конкурса «Мистер Псков – 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:05
В рамках «Свадьбы EXPO`2017» определят лучшего фотографа
08:30
Митрополит Евсевий призвал псковичей не судить
16:22
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
Еще новости
Общество

В рамках «Свадьбы EXPO`2017» определят лучшего фотографа

В рамках главной еvent-выставки Пскова - «Свадьба EXPO»  газета «Комсомольская правда. Псков» проводит конкурс «Лучший свадебный фотограф».  Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания,  участниками конкурса  могут стать свадебные фотографы Псковской области.  Им необходимо представить три лучших фото, сделанных за последние 3 года. Допускаются обработанные фотографии, но фотоколлажи не принимаются.

Фотографии участникам необходимо выложить в альбом группы «Комсомольской правды. Псков». Выбирать сильнейшего читатели будут путем голосования, которое стартует на сайте 20 марта.

Познакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

Награждение победителя пройдёт на «Свадьбе EXPO», которая в этом году состоится 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис».

Напомним, что на выставке «Свадьбе EXPO»  можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На ней будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.  

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков. А, кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-042.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис» 1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO» Обладатели главного приза выставки «Свадьба EXPO-2016» воспользовались своим подарком Победительница конкурса ПАИ нашла на выставке «Свадьба EXPO» своего фотографа Свадьба EXPO`2016: Как это было Выставка «Свадьба EXPO’16»: Часть четвертая (ФОТОРЕПОРТАЖ) Определён победитель конкурса фотографий с выставки «Свадьба EXPO» Выставка «Свадьба EXPO’16»: Afterparty Выставка «Свадьба EXPO’16»: Часть вторая Выставка «Свадьба EXPO’16»: Часть первая
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
13 марта 2017
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
Большое видится на расстоянии
13 марта 2017
Большое видится на расстоянии
Дураки и заборы
13 марта 2017
Дураки и заборы 2
Финал конкурса «Мистер Псков – 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 марта 2017
Финал конкурса «Мистер Псков – 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В рамках «Свадьбы EXPO`2017» определят лучшего фотографа
13 марта 2017
В рамках «Свадьбы EXPO`2017» определят лучшего фотографа
Митрополит Евсевий призвал псковичей не судить
13 марта 2017
Митрополит Евсевий призвал псковичей не судить 1
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города
12 марта 2017
Администрация Пскова заказала фейерверки по случаю Дня Победы и Дня города 13
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта
12 марта 2017
Ремонт дорог в Великих Луках начнется 20 марта

Идет загрузка...