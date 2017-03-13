Зайки и лужайки

10:59, 13 марта 2017, ПАИ

На прошлой неделе губернатор региона Андрей Турчак анонсировал появление новой меры социальной поддержки молодых семей – выплаты в размере от 20 до 50 тысяч рублей за рождение первенца. Это, по мнению губернатора, может компенсировать демографическую «яму» и поддержать молодые семьи в решении родить ребенка.

«Сейчас мы начинаем пожинать негативное наследие 90-х годов, когда в стране резко упала рождаемость. Поэтому мы должны бороться за каждую жизнь», - сказал глава региона. И вот парадокс, хорошая, казалось бы, новость (кто же будет спорить с тем, что «раздача слонов» - это новость плохая?), спровоцировала горячие споры и очень неоднозначную реакцию общества. В чем же суть народных возмущений?

Десять лет назад, когда у меня родился первенец, единовременная выплата по рождению ребенка для неработающей матери составляла что-то около 12 тысяч рублей, а ежемесячное пособие до полутора лет – 1,5 тысячи рублей. Я совершенно точно помню, что, во-первых, о самом факте существовании этих самых выплат я узнала уже после рождения ребенка, когда оформляла документы, а во-вторых, обе суммы растворились в бюджете молодой семьи так стремительно, что ни осталось даже воспоминаний, на что именно они ушли.

Сейчас я работаю, в том числе, и с той категорией семей и одиноких матерей, которым на нынешнее социальное пособие, подросшее за десятилетие уже до 2900 рублей в месяц, реально приходиться выживать. И если честно, я очень плохо представляю, можно ли хотя бы одну из этих матерей замотивировать на рождение ребеночка единовременной выплатой в 20 тысяч рублей.

Впрочем, инициатива губернатора, которая, конечно, хороша сама по себе как идея материально поддержать семьи, не появилась из ниоткуда. Вопросами о приближающейся демографической яме Минтруда озаботилось чуть раньше, о чем неоднократно говорилось на различных совещаниях в ведомстве. Другое дело, что, на мой взгляд, министра у нас в регионе то ли недопоняли, то ли недослушали. В сентябре 16-го на восточном экономическом форуме глава министерства Максим Топилин открыто говорил, что главная демографическая проблема – увеличение возраста рождения первенца, а значит, по его мнению, женщин в возрасте до 30 лет необходимо стимулировать рожать двух детей. В декабре 16-го – о том, что в условиях сокращения числа женщин фертильного возраста регионам нужно во что бы то ни стало сохранить выплаты на третьего ребенка. Но откуда вообще взялся тезис о том, что рождение первого ребенка нуждается в мотивации?

В России как-то исторически сложилось, что почти каждая женщина стремится родить хотя бы одного ребенка. Конечно, есть и исключения, но в целом тенденция именно такая. Именно с этим связано огромное количество довольно неприятных, в общем-то, шуточек про биологические часы, про срок годности яичников и прочий сексистский шлак, популярный на просторах интернета. Вскоре после свадьбы молодую пару начинают донимать распросами "Ну когда же?". И, кстати, поднимать при этом тему материального обеспечения новорожденного считается чуть ли не дурным тоном. Опять же вспоминается нетленное «мы вас вообще студентами вытянули, никаких памперсов, пеленки стирали ночами» и особенно шедевральное «даст бог зайку, даст и лужайку». Все это о том, что рожать первенца в нашей стране – нормально, естественно и логично, есть ли какая-то дополнительная выплата или нет. С другой стороны, не хочется даже думать, в какой категории женщин может произойти практически моментальный всплеск рождаемости от дополнительного материального стимулирования и чем это может обернуться. Так было в первые годы введения маткапитала, когда некоторые, «не разобравшись», кинулись рожать вторых детей в надежде получить 250 тысяч наличкой, а позже массово оставляли младенцев в роддомах и больницах.

Любопытно было посмотреть, конечно, и на реакцию общественности. В интернете забурлили дискуссии и обсуждения, а лидеры общественных мнений начали авторитетно заявлять «надо» или «не надо». Меня, если честно, больше всего вдохновила сентенция о том, что выплаты на первенца должно хватить на первый взнос по ипотеке. Как легко! Действительно, а чего мелочиться? Лучше уж не на первый взнос, а сразу на всю квартиру. И лучше в Москве. Впрочем, автор высказывания давно известен в региональном общественном поле уникальным и прекрасным в своей простоте умением требовать всего и вся. Желательно, на сайте губернатора. Желательно, капслоком.

Вернемся к дискуссиям. Собственно, основной темой обсуждений были не деньги сами по себе (никто не дурак отказываться), а именно весьма спорный соус, под которым эти деньги были презентованы. И здесь я согласна с теми, кто говорит, что стимулировать демографию если и нужно, то не так. Экономическое мое образование позволяет обратиться к курсу статистики и вспомнить, что рождаемость – это явление, которое трудно поддается управлению извне и очень медленно откликается на вводимые меры. Тем более, с учетом объективной ситуации с числом женщин детородного возраста. А еще - с учетом и без того не самой красочной картинки с рождаемостью в регионе, да и общей экономической ситуации тоже, когда немногочисленные женщины родом из девяностых пока что за редким исключением не в состоянии прокормить сами себя. Поэтому питать надежды на скорый рост я бы, например, не стала.

Но заканчивать на пессимистичной ноте мне не хочется. Любая выплата молодой семье – это хорошая поддержка, и никто не оспаривает ее нужность и своевременность. Всего-то нужно преподнести ее как что-то само собой разумеющееся, не как стратегическую меру по исправлению рождаемости, а как совершенно нормальное и здравое желание властей поддержать молодые семьи в непростое время. Не «для того, чтобы», а «потому что».