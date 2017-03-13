0
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
15:43
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
08:44
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
21:54
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
18:07
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
10:32
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Еще новости
Происшествия

В восьми муниципалитетах Псковской области выявили нетрезвых водителей-рецидивистов

В Пскове, Пыталово, Бежаницах, Пушкинских Горах, Опочке, Стругах Красных, Псковском и Великолукском районах установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 12 марта в Бежаницах по улице Смольной 31-летний нетрезвый местный житель ехал на ВАЗ-2107. В Пушкинских Горах на улице Дорофеева полицейские остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился нетрезвый 26-летний гражданин. В Опочке ночью 12 марта по улице Коммунальной на автомашине «ВАЗ» двигался 21-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Стругах Красных по улице Промышленной на «Ладе Калине» ехал 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии. Еще один нетрезвый 38-летний водитель ВАЗа был выявлен стражами порядка 10 марта в Пыталово на улице Шафранского.

В Пскове 11 марта на улице 128-ой Стрелковой дивизии полицейские остановили иномарку «Хендай». Выяснилось, что машиной управляла нетрезвая 62-летняя горожанка. Также нетрезвых водителей установили в Великолукском и Псковском районах. По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к  уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 4
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 17
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 18
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
06 марта 2017
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры» 26
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
04 марта 2017
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
02 марта 2017
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце 3

Идет загрузка...