В восьми муниципалитетах Псковской области выявили нетрезвых водителей-рецидивистов

11:00, 13 марта 2017, ПАИ

В Пскове, Пыталово, Бежаницах, Пушкинских Горах, Опочке, Стругах Красных, Псковском и Великолукском районах установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 12 марта в Бежаницах по улице Смольной 31-летний нетрезвый местный житель ехал на ВАЗ-2107. В Пушкинских Горах на улице Дорофеева полицейские остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился нетрезвый 26-летний гражданин. В Опочке ночью 12 марта по улице Коммунальной на автомашине «ВАЗ» двигался 21-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Стругах Красных по улице Промышленной на «Ладе Калине» ехал 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии. Еще один нетрезвый 38-летний водитель ВАЗа был выявлен стражами порядка 10 марта в Пыталово на улице Шафранского.

В Пскове 11 марта на улице 128-ой Стрелковой дивизии полицейские остановили иномарку «Хендай». Выяснилось, что машиной управляла нетрезвая 62-летняя горожанка. Также нетрезвых водителей установили в Великолукском и Псковском районах. По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.