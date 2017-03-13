Оплатить первенца

11:04, 13 марта 2017, ПАИ

Псков, вне всякого сомнения, город уникальный. Со стороны поглядеть – город как город, не хуже других. А вот люди здесь особенные. Благодаря им и формируется совершенно уникальная социальная среда. К сожалению, эту среду частенько характеризует тотальное неприятие всего нового и инородного.

Отчего так? Быть может, из-за приграничного положения и хронической нестабильности, лишь изредка перемежаемой периодами затишья? Псковичи, недолго думая, попросили из города Александра Невского сразу после окончания Ледового побоища. Да и князя Довмонта, которого считают чуть ли не покровителем Пскова, наши далекие предки терпели, похоже, потому, что тот постоянно с кем-то воевал и не слишком обременял город своим присутствием. В целом же княжескую чехарду в Пскове сравнить можно разве что со сменой тренеров в нашей футбольной сборной. Кто бы в Псков ни приезжал на княжение, он с порога уже не нравился коренным псковичам…

С тех пор прошло немало лет, но ситуация только усугубилась. Как святая псковская земля отторгает по весне асфальт, также с порога отторгается практически любая инициатива. А уж если идея родилась в недрах власти – не жди добра. Псковская общественность в социальных сетях в красках разъяснит, почему «все плохо и не так».

Оцениваем готовность рожать в рублях

На прошлой неделе социально активных псковичей взбудоражила инициатива Андрея Турчака выплачивать некую сумму денег за рождение первого ребенка. Конкретную цифру еще только предстоит сформулировать – в проектах она колеблется от 20 до 50 тысяч рублей. Более того, возможны и иные формы поддержки.

Но в социальных сетях никто не стал дожидаться. Все заранее решили, что, во-первых, конечно же, будет 20, во-вторых, все как всегда сделали не правильно.

С пеной у рта граждане всех возможных полов и возрастов ринулись анализировать, руководствуясь не столько здравым смыслом, сколько желанием «замочить оппонентов». С особым упоением начали мусолить эту цифру – 20 тысяч рублей. Мол никакой это не стимул вовсе, никого эта сумма не заставит «встать и рожать».

Куда приводят мечты можно видеть на примере позиции руководителя псковской общественной организации «Дети – наше будущее» Светланы Петровой. «Хорошо бы, чтобы с помощью этой единовременной выплаты молодая семья могла бы купить «стартовый пакет» для новорождённого: кроватка, коляска, пелёнки-распашонки, а также покрыть первый взнос за ипотеку. Это была бы очень хорошая идея…».

Это была бы вообще супер-идея, если бы можно было докупить еще и машину. И виллу на Канарах. И, чего уж там, какаву с чаем заодно.

Глядя на эти диалоги, у меня в очередной раз окрепли опасения за здоровье отдельных сограждан. Люди – вы это чего? Вам предлагают вполне понятную (что может быть более понятным, чем деньги) меру поддержки. Вы в ответ сыплете проклятиями и поливаете грязью: денег мало предлагают. Такое впечатление, что у многих в голове идет ежедневный торг: в какую сумму оценить свою готовность родить? Якобы за эти деньги рожать будут только деклассированные элементы и прочие нехорошие личности с пониженной социальной ответственностью. Вот уж точно, чтобы оценивать желание родить ребенка в рублях, это надо социальную ответственность очень мощно приопустить…

Деньги и демография: есть ли связь

Давайте остудим градус дискуссии и попробуем взглянуть на ситуацию максимально нейтрально. Есть, в общем-то, две данности. Первая – это общие законы демографии. Большинство тех, кто обсуждает (и осуждает) инициативу региональных властей, пытаются нас убедить, что данная мера не сможет стимулировать рождаемость. Спасибо, ребята, но разве с этим кто-либо спорит?

Демографическая ситуация развивается по принципам длинных волн и цикличности. Циклы, если нет войн и иных форс-мажоров, колеблются в диапазоне 40-60 лет. Никакая финансовая инициатива не способна в кратчайшие сроки что-либо принципиально изменить. Даже если бы речь шла о сумме, на которую можно взять ипотеку или купить авто, это ничего бы не могло изменить в краткосрочной перспективе.

Тогда для чего же инициатива, спросите вы? Да все очень просто. В достаточно трудное время региональная власть ищет возможности для развития и поддержания стабильности. Демография в этом контексте является базовым компонентом. Естественно, 20 (50) тысяч рублей не могут и не должны стать определяющим фактором внутреннего диалога «рожать или не рожать». Адекватные люди принимают это решение вне зависимости от наличия лишней «двадцатки» в кошельке.

Но эти деньги будут отнюдь не лишними в первые недели после рождения ребенка. Они в любом случае помогут решить большое количество мелких финансовых вопросов, возникающих в связи с появлением нового члена семьи. Да, как справедливо посчитали активные участники дискуссии, на эти деньги не получится приобрести детскую коляску Stokke (норвежский производитель премиум-сегмента). Не хочу даже считать, на что может хватить этих денег – думаю, молодые родители как-нибудь разберутся.

Особо замечу, что практика региональных выплат «на первого ребенка» пока слабо развита в России. Этим могут похвастаться лишь несколько регионов, в основном те, чьи бюджеты значительно превосходят псковский. Башкирия, например, или Тюмень. Тем ценнее, мне кажется, инициатива наших областных властей. А насчет суммы, думаю, если бы могли платить по триста тысяч или миллиону, то платили бы. Но наш бюджет, в отличие от Башкортостана, не наполняется нефтерублями.

Есть такие выплаты и во многих зарубежных странах. Наши соседи, эстонцы, платят 320 евро на рождение первого ребенка. Региональные выплаты существенно разнятся: Тарту доплачивает 512 евро, Таллинн - 320 (160 сразу и 160 через год), Кохтла-Ярве - 64 евро.

Вообще в рамках Евросоюза этот вопрос не имеет не только единого решения, но и общего понимания. Испания до 2011 года выплачивала 2500 евро, но в связи с кризисом цифра уменьшилась до 1500. Польша платит 120 евро. Австрия не выплачивает ничего – только сохраняет за матерью среднюю заработную плату на период отпуска по беременности и родам. Ну, в Австрии, надо сказать, по этому поводу тоже кипят нешуточные страсти. В Китае, как всем известно, не только не платят, но иногда даже штрафуют. Впрочем, первого ребенка любая китаянка имеет право родить абсолютно безнаказанно.

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То, что обсуждение идеи свелось к поверхностному спору о терминологии, выдает нежелание спорщиков понять суть вещей. Вторая данность заключается в том, что речь в нашей истории идет о деньгах. Самая объективная категория, к которой, как известно, даже неприятные запахи не пристают.

Так какая, собственно говоря, разница, как именно будет называться эта выплата? Особо щепетильные, полагаю, всегда смогут отказаться или перечислить ее на благотворительность. Для всех адекватных – это просто деньги, которые пополнят семейный бюджет в тот момент, когда он в этом серьезно нуждается. А стимулы и мотивация – это все очень индивидуально…