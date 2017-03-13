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Общество

Юбилей Валентины Терешковой отметили в псковском СИЗО-1

У несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 прошло тематическое занятие «Мы славу женщине поём!» в честь юбилея легендарной женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ФСИН России по Псковской области. 

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, для учащихся была проведена викторина «Отважная «Чайка», в ходе которой учащиеся узнали, что связывает птицу с космонавтикой и лично с Валентиной Терешковой.

Кадры документального фильма рассказали о жизни космической женщины, её полете. В завершение занятия ребята подготовили стенд, посвященный фактам биографии покорительнице звездного пространства.

«Валентина Терешкова является воплощением мужества великой женщины. Она единственная в мире из представительниц прекрасного пола, совершившая космический полет в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майора авиации оставила огромный след в истории нашей страны и мировой космонавтики. Ею гордятся и восхищаются на всей планете Земля и доказательство этому – почетный титул «Величайшая женщина XX столетия», - отметила Наталья Афанасьева в конце классного часа.

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