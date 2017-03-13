Уровень весеннего паводка в Псковской области будет ниже среднего

11:25, 13 марта 2017, ПАИ

Уровень весеннего паводка в Псковской области будет ниже среднего. Об этом сообщил начальник отдела гидрологии регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Лунцов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 13 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Лунцов уточнил, что в реке Великой в Пскове за три дня уровень воды повысился на 20 см. «Снега практически не осталось, на притоках основных рек также снега почти нет, поэтому будет небольшой подъем уровня воды, паводок будет ниже среднего. Этот год похож на то, что было в 1976 году», - сказал он.

По словам специалиста, осеннее увлажнение составило чуть более 100%. Ледообразование началось в начале ноября — почти на три недели раньше ожидаемого. Псковско-Чудское озеро замерзло 6 января, что на месяц позже нормы. Температура воздуха в январе оказалась выше нормы на 2-4 градуса, в феврале - на 3-4 градуса, а устойчивый переход через ноль произошел 27 февраля.

Разрушение устойчивого снежного покрова началось раньше, 17 февраля. Его высота составляла 1-4 см, что на 28 см ниже нормы.

«В результате потепления начались весенние процессы, в частности, подъем уровня воды в реках от 10 сантиметров до 1 метра. В настоящее время уровень воды в реках поднялся на 5 - 75 сантиметров. Горизонт Псковско-Чудского озера превышен всего на 5 сантиметров. На месяц раньше нормы наступила весна на реках Псковской области», - рассказал Юрий Лунцов.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Бардинов отметил: «Прогноз благоприятный, но службы, тем не менее, готовы. Уточнен реестр территорий, которые могут подвергаться подтоплениям. Сейчас в нём 17 районов (81 населенный пункт) и два городских округа - Псков и Великие Луки. Проблемных вопросов нет».

Также он сообщил, что реки в регионе вскроются самостоятельно, подрывные работы проводить не планируется.