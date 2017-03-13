В Великих Луках полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег

11:26, 13 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали местного жителя, который подозревается в сбыте фальшивых денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, этот безработный, ранее судимый 28-летний горожанин в одном из магазинов Великих Лук сбыл пятитысячную банкноту с признаками подделки. Он же подозревается в сбыте еще двух фальшивых пятитысячных купюр в Новосокольниках.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Стражи порядка проводят расследование.